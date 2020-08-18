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Çayırova Belediyesi, Kompost Gübre Üretiyor

Çayırova'da Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün budama mevsiminde ağaçlar ve bitkilerden elde etmiş olduğu dal atıklarını kompost gübreye dönüştürülüyor.

Çayırova Belediyesi, Kompost Gübre Üretiyor

18 Ağustos 2020 Salı 16:56

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde ağaç ve bitkilerden çıkan dalların gübre olarak kullanılmasının adımını atan Çayırova Belediyesi, bu uygulama ile hem atıklardan geri kazanım sağlıyor hem de Park ve Bahçeler çalışmalarında kullanacağı gübreyi kendi üretmiş oluyor. Budama mevsiminde ağaçlardan alınan dalların özel bir makine ile parçalanıp öğütülmesi ve doğal gübrelerle karıştırılarak depolanması ile başlayan çalışma, fermantasyon ve olgunlaşma süreci ile devam ediyor. Belirli aralıklarla sulama ve havalandırma uygulamasına da tabi tutulan atıklar, 8 ay gibi bir süre içerisinde kompost gübreye dönüşüyor. Belediye, üretmiş olduğu kompost gübreyi fidan dikimleri başta olmak üzere, parklarda, kavşak peyzajında ve birçok alanda kullanıyor.


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