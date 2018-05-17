Çayırova Belediyesi Ramazana Hazır

Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan boyunca, ayın ruhuna uygun etkinlikler yapan Çayırova Belediyesi, ilçenin 9 mahallesinde 16 farklı noktada binlerce kişiye iftar yemeği verecek.

Müslüman aleminin heyecanla beklediği, birlik ve beraberliğe en çok vurgu yapılan ay olan Ramazan Ayı Çayırova’da ayrıca bir dizi etkinlik ile de yaşatılacak. Milli ve manevi değerleri yaşatmayı ön planda tutan belediye, düzenlediği programlarla “Nerede O Eski Ramazanlar” dedirtmeyecek. Özellikle hızlı bir şekilde kentleşen ilçemizde sitelerde komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla da ayrı iftar programları düzenlenecek.

Eski Ramazan Akşamları Çayırova’da Yaşanır

Eski ramazan akşamlarını ilçede yaşatmak amacıyla mahalle sakinlerine ve özellikle çocuklara bir sürpriz hazırlayan Çayırova Belediyesi, iftar yemeklerinin ardından çeşitli aktivite ve gösterilerle geceyi daha renkli hale getirecek. 18 Mayıs Cuma günü ilk iftar programını İnönü Mahallesi Mustafa Necati Ortaokulu bahçesinde yapacak olan belediye, iftar sonrası Meddah gösterileriyle mahalle sakinlerini güzel bir gün sunacak. Nasrettin Hoca, Hacivat, Karagöz, Kavuklu ve Pişekar orta oyunlarıyla hem çocuklar için hem de yetişkinler için birçok farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Çayırova’da 10 Binlerce Vatandaş Aynı Anda İftar Yapacak

Özellikle çocuklara yönelik birçok program düzenleyen belediye onlara Osmanlı macunu, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edecek. Mahallelerin nüfuslarına göre her gün farklı bölgelerde 1500 ve 2000 kişilik toplu iftar sofraları kuracak olan Çayırova Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin tamamında 10 binlerce vatandaşın birlik ve beraberlik içerisinde iftar yapmalarını sağlayacak.