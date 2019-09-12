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Çayırova Belediyesi Sanat Akademisi

Çayırova Belediyesi, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kültür sanat alanlarında daha aktif yer almalarını ve yeteneklerini keşfederek geliştirmeleri, ilçenin kültür , sanat ve sosyal hayatına katkı sunmak amacıyla sanat akademisi kurmaya hazırlanıyor.

Çayırova Belediyesi Sanat Akademisi

12 Eylül 2019 Perşembe 10:35

KAYITLAR 16 EYLÜL’DE

Sanat Akademisi için tüm alt yapı çalışmalarını tamamlayan Çayırova Belediyesi 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için başvuru ve kayıtları 16 Eylülde almaya başlayacak. 7 Merkezde 9 Mahalleye hizmet veren Bilgi Evlerinden kayıtların yapılabileceği Çayırova Belediyesi Sanat Akademisi çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sanat alanında eğitim ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Sanat Akademisinde çocuklar için resim, drama, Belediye Çocuk Korosu, gitar, bağlama, melodika, fotoğrafçılık ve halk oyunları çalışma ekipleri oluşturulacak.

 

EĞİTİMLER 7 EKİM’DE

8 yaş ve üstü her vatandaşın faydalanabileceği Çayırova Belediyesi Sanat Akademisinde yetişkinler için resim, halk, oyunları, fotoğrafçılık, bağlama, gitar, Belediye Türk halk Müziği Korusu ve drama eğitimleri yer alacak. 1 Ekim’e kadar kayıtların devam edeceği Sanat Akademisi eğitimleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ve Akse Mahallesi Hakcan Döven Bilgi Evinde bulunan sanat atölyelerinde alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek. Yapılan başvuruların değerlendirilmesiyle birlikte 7 Ekim 2019 Pazartesi günü eğitimlerine başlayacak olan sanat akademisinde belirli bir süre boyunca eğitim gören öğrenci ve kursiyerler belediye bünyesinde kültürel sanatsal faaliyetler, yarışmalar, konserler, festivaller, geziler gibi etkinlikler de yer alarak bu alanda kendileri geliştirme imkânı bulacaklar.

 

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