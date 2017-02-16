Çayırova Çalışıyor!

5 Bin Metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen meydanın Akse Mahallesine farklılık katacağını belirten Demirci, kısa süre içerisinde projenin tamamlanarak hizmete açılacağını vurguladı.



2 Milyon Liralık Dev Yatırım



Yaklaşık 2 Milyon Liralık bir maliyetle yapımına başlanılan Akse Semt Meydanı hızla ilerliyor. İçerisinde Mahalle Konağı, Kuran Kursu, Muhtarlık, Lokaliyle ve Çay Bahçelerinin bulunacağını ifade eden Demirci, meydanın görünümü ve kullanımı ile mahalle sakinlerinin huzur dolu vakit geçirebileceği güzel bir sosyal yatırım projesi olduğunu belirtti.



Demirci, “İlçemize Estetik Meydanlar Kazandırıyoruz”



Akse Mahallesi Semt Meydanı ile ikinci meydan projesini Çayırova’ya kazandırdıklarını açıklayan başkan Demirci, “İlk Semt Meydanı Projemizi Şekerpınar Mahallesi’nde hizmete açtık. Modern ve güzel bir meydanı Şekerpınar’a kazandırdık. İkinci projemiz ise Akse Mahallesi’nde devam ediyor. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışma bitince tarihi camiyide içinde barındıran çok güzel bir meydanı hizmete açmış olacağız. İlçemizin görünümüne meydanlarımızla estetik katacağız.” dedi.



Göreve geldiği ilk günden beri sayısız projeye imza atan Şevki Demirci bugünde çalışmalarına tüm hızıyla devam etti.