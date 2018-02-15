Çayırova, Camilere Yenilik Kazandırıyor

Çayırova Belediyesi, ilçedeki tüm camilerin bahçelerinde musalla taşı ve dekoratif sundurma çalışması gerçekleştirecek.

Her ay düzenli olarak ilçedeki tüm ibadethaneleri ve Kuran Kurslarını temizlik çalışmaları kapsamında ele alan ve ibadethanelerin eksikliklerini gidererek Sosyal Belediyeciliğin önemli bir adımını uygulayan Çayırova Belediyesi, ilçedeki tüm camilerin bahçelerinde musalla taşı ve dekoratif sundurma çalışması gerçekleştirecek.

İlk olarak Akse Mahallesi’nde gerçekleşen meydan düzenlemesi kapsamında Tarihi Akse Camiinin ve Yenimahalle Merkez Camiinin çevresinde yeniliklere imza atarak, yeni musalla taşı ve dekoratif sundurmayı hizmete sunan belediye, sundurması olmayan ve yetersiz olan camilerinde eksikliklerini giderecek.

41 Camide Musalla Taşı ve Sundurma Çalışması Yapılacak

İlçe genelindeki 41 camide yapılacak olan çalışma kapsamında musalla taşı ve dekoratif sundurma montajına kısa süre sonra başlayacak olan Çayırova Belediyesi, aynı zamanda camilerin çevresindeki eksiklikleri de giderme yolunda çalışmalarını sürdürecek.