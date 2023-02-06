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Çayırova deprem bölgesi için tek yürek oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen, çevre illeri de etkileyen depremin yaralarını sarmak ve bölgedeki vatandaşların ihtiyaçları karşılamak için harekete geçen Çayırova Belediyesi yardım kampanyası başlattı.

Çayırova deprem bölgesi için tek yürek oldu

06 Şubat 2023 Pazartesi 18:12

  Deprem bölgesinde havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle kış şartlarına uygun olarak vatandaşlardan battaniye, polar, kışlık giysi, ayakkabı, yağmurluk, çocuk bezi, hazır gıda, mat, çadır, ısıtıcı gibi hiç kullanılmamış malzemeler talep edildi. Belediyenin yardım kampanyasına esnaf da destek veriyor. Belediye ekipleri, vatandaşların ev ve iş yerlerinden yardım malzemelerini araçla alarak belediye deposuna getiriyor. Belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğü deposunda toplanan ve gruplara ayrılan malzemeler paketlenerek yüklemeye hazır hale getiriliyor. 7 Şubat Salı günü akşam sona erecek kampanya sonrası toplanan malzemeler tır ile deprem bölgesine ulaştırılacak. 


İHA
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