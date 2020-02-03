Çayırova Kümeevler Cami yenileniyor

Aynı anda iki bin kişinin namaz kılabileceği, Kur'an kursu, kültür salonu, çok amaçlı toplantı odaları, okuma salonları, kafeterya ve bölge için altmış beş araçlık otoparktan oluşacak caminin temel atma törenine önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda bölge sakini hazır bulundu.

“CAMİLER, BİZİ BİZ EDEN MEKANLARDIR”

“Camiler milletimizin tarih boyunca bir ve beraber olduğu mekanlardır” diyerek bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Camiler, bizi biz eden mekanlardır. Biz bu camilerde sadece ibadet yapmıyoruz. Sadece namaz kılmak için bu camiler yapılmıyor. Camiler aynı zamanda bir müslüman olarak, müslümanlığın ahlakıyla ahlaklanmamızın mekanlarıdır. Tarih boyunca camileri, dinimiz ahlakı eti kemiğe büründüren mekanlar olarak kullanmışız. Çocuklarımız burada edebi erkanı, büyüğe saygıyı öğrenmiştir. Bizler burada birbirimizle dayanışmayı, birbirimize destek olmayı öğrenmişiz. Ama aynı zamanda birbirimizi gözetmeyi de öğrenmişiz. Cami, aslında dört duvarı bir tane minaresi bir de beş vakit namaz kılınan bir yer değil, bizler için bir yaşam merkezidir. Bizlerin hayata yeniden her seferinde dirilterek hazırlayan bir merkezdir” ifadelerini sarf etti.

“BİZLERİ HAYATA BAĞLAYAN BİR MERKEZDİR”

“Biz burada İslam’ın ve Hz. Peygamberin ahlakıyla ahlaklandığımızda camiler geçek manasını icra etmiş olurlar” ifadesini kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Camileri bir medeniyet merkezi olarak görmeliyiz. Bir hikâye vardır, üç tane adam inşaatta çalışıyormuş. Bir tanesi başlarına gitmiş demiş ki ‘Ne yapıyorsun’, diğeri demiş ‘Taş kesiyorum’, öbürünün yanına gidip ‘Sen ne yapıyorsun?’ demiş, O da, “Duvar yapmak için taş kesiyorum’ demiş. Diğerine gittiğinde ‘sen ne yapıyorsun?’ demiş, diğeri de ‘Biz buraya bir külliye yapıyoruz’ demiş. Aslında yaptığımız şeyin bir bütün olarak bu olduğunu unutmadan, bu şuurla yapmamız gerekiyor. Çünkü din güzel ahlaktır. Hz. Peygamberimiz de bunu tamamlamak için gelmiştir. Bizler buralarda o ahlakla ahlaklanırız. Burası bizim aslında şah damarımız gibi bizleri hayata bağlayan bir merkezdir. Hepimiz bu şuurla buradayız” diye konuştu.

“O RUHU BURADA YAŞATACAK BİR MEKÂN OLACAK”

“Bugün gücümüzün yettiğince, karınca kararınca Kümeevler Camisine katkı sağlamak için her birimiz buradayız” diyen Başkan Büyükakın, “Herkesin niyetince yapmış olduğu gayret, buraya verdiği destek Allah’ın huzurunda kabul bulsun inşallah. Burada çok güzel bir proje yapılmış. Projeleri tek tek inceledim. Bir külliye şeklinde olacak. Altında otopark, üzerinde kültür merkezi, çok amaçlı salonları ve onun üzerinde de camimiz var. Hakikaten az önce bahsettiğimiz ruhu diriltecek, o ruhu burada yaşatacak bir mekân olacak. İnşallah niyetimiz hayır, akıbeti de hayır olur. Bugün hayırlı bir amaç için buradayız” diyerek konuşmasını tamamladı.