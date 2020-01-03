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Çayırova Meclisi Toplandı

Çayırova Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleşti.

Çayırova Meclisi Toplandı

03 Ocak 2020 Cuma 09:51

 

 Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Başkanlığı’nda meclis  salonunda yapılan toplantı yoklama ile başladı. Bir önceki meclis karar özetlerinin okunmuş sayılmasının oy birliği ile kabul edildiği toplantıda meclis üyeleri gündem dışı konuşma yaptı.  Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, çalışmalarla ilgili bilgi vermesinin ardından gündem maddeleri görüşüldü.

 

İlçe sınırlarında bulunan 1301 ada, 5 ve 13 nolu parseller ile 2093 ada, 1 numaralı parselde uygulama imar plan değişikliği, sözleşmeli personellerin aylıkları ile zabıta personelinin maktu mesai ücreti gündem maddesinin bir sonraki mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Mezar yeri tahsis işlemlerinde uygulanacak esaslar ve mezar yeri ücret tarifesinde revize yapılması ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait görev ve çalışma yönetmeliğinde revize yapılması maddeleri ile ilgili komisyonlara ile havale edildi. Gündemin 11. maddesi için yapılan oylamada denetim komisyonuna Filiz Ayyıldız, Behçet Günay, Halil Halifeoğlu, Muhammet Demirkıran ve Yılmaz Bilmez seçildi. Gündemin son maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2020 yılı ücret tarifelerinin revize edilmesi oy birliği ile plan bütçe komisyonuna sevk edildi.

Ocak ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi 8 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek.

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#Çayırova #BelediyeMeclisi #Ocak2020
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