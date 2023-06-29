banner910
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova protokolü kent bayramlaşmasında buluştu

Çayırova’da geleneksel kent bayramlaşması, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Çayırova protokolü kent bayramlaşmasında buluştu

29 Haziran 2023 Perşembe 11:49

 Kent bayramlaşması programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, ilçe protokolü, muhtarlar, STK temsilcileri ve Çayırovalılar katılım sağladı. Programda açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, Kurban Bayramı’na ulaşmanın coşkusunu yaşadıklarını dile getirirken, “Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği Kurban Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim hep birlikte nice bayramlar kutlamayı nasip etsin” dedi. Başkan Çiftçi’nin ardından konuşan Tipioğlu ise tüm herkesin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Programa katılanların bayramlaşmasının ardından, Çayırova Geleneksel Kent Bayramlaşması sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Metruk Evdeki Göçükte Ölen 15 Yaşındaki Ömer Faruk Son Yolculuğuna Uğurlandı Metruk Evdeki Göçükte Ölen 15 Yaşındaki Ömer...
Özel Çocuklar için 100 Özel Sınıf Özel Çocuklar için 100 Özel Sınıf
Atatürk’ün Aracının Replikası İzmit'te Olacak Atatürk’ün Aracının Replikası İzmit'te Olacak
Otobüse Çarpan Otomobildeki Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti Otobüse Çarpan Otomobildeki Aileden 3 Kişi Hayatını...
Bayramda Parkomatlı Otoparklar Ücretsiz Bayramda Parkomatlı Otoparklar Ücretsiz
Bayramda 4 Gün Boyunca Ücretsiz Ulaşım Bayramda 4 Gün Boyunca Ücretsiz Ulaşım
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Metruk Evdeki Göçükte Ölen 15 Yaşındaki...
Derince ilçesinde metruk evdeki yıkım çalışmaları sırasında sundurmanın üzerine çökmesiyle hayatını...

Haberi Oku