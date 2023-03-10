ÇAYIROVA ŞEKERPINAR BİLİM PARKI İÇİNDE BULUNAN ÇORÇOR DERESİ ISLAH EDİLDİ İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova Şekerpınar Mahallesinde yapımı devam eden Çayırova Bilim Parkı alanı içerisinde bulunan Çorçor Deresi’nde ıslah çalışmasını tamamladı. Derenin yapılan ıslah çalışması ile birlikte düzenli akışı sağlandı ve üzeri korkuluk yapılarak güvenli hale getirildi.

10 Mart 2023 Cuma 19:24