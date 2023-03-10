ÇAYIROVA ŞEKERPINAR BİLİM PARKI İÇİNDE BULUNAN ÇORÇOR DERESİ ISLAH EDİLDİ
İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova Şekerpınar Mahallesinde yapımı devam eden Çayırova Bilim Parkı alanı içerisinde bulunan Çorçor Deresi’nde ıslah çalışmasını tamamladı. Derenin yapılan ıslah çalışması ile birlikte düzenli akışı sağlandı ve üzeri korkuluk yapılarak güvenli hale getirildi.
KENT GENELİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kent genelinde birçok noktada altyapı çalışmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yapılan altyapı çalışmaları ile bozulan yolların üstyapı çalışmalarını da kazı alanlarında toprağın oturma sürecinin ardından yapıyor. İSU Genel Müdürlüğü ayrıca küresel ısınmasının etkisiyle iklim değişikliğinin getirmiş olduğu ani yağışlara karşı yatırım programı kapsamında yağmursuyu hatları ve dere ıslah çalışmaları da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl içerisinde başladığı Çayırova Şekerpınar Mahallesinden geçen Çorçor Deresi’nde yapılan ıslah çalışmalarını tamamladı.
440 METRE ISLAH
İçerisinde uçuş ömrünü tamamlamış ‘A340’ tipi uçağın bulunduğu Çayırova Şekerpınar Mahallesindeki alanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim Parkı yapılıyor. İSU Genel Müdürlüğü, inşa çalışmaları süren Bilim Parkı alanında yer alan Çorçor Deresinde geçtiğimiz yıl içerisinde ıslah çalışmalarına başlamıştı. Yapımı tamamlanan çalışmalar kapsamında Çorçor Deresi’nde toplam 380 metre uzunluğunda taş örme duvar olarak ıslah çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, çalışmalar kapsamında 250 metre uzunluğunda atık su hattı, 100 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile yol geçişleri için de 60 metre uzunluğunda 2 tane betonarme menfez yapıldı. Islah çalışmaları yapılan derenin üzerinde korkuluk imalatları da tamamlanarak vatandaşlara risk oluşturmaması için güvenlikli hale getirildi. Öte yandan bölgede yapımı devam eden 80 metre uzunluğundaki ıslah çalışmaları ay sonunda tamamlanacak.
CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK
İSU Genel Müdürlüğü, Şekerpınar Mahallesi Çorçor Deresi üzerinde çalışmaları tamamlayarak derenin düzenli akışını sağlayarak ani yağışlarda olası taşkınların önüne de geçmiş oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunacağı örnek projelerden bir tanesi olan Bilim Parkı ile birlikte bölge cazibe merkezi haline gelecek.