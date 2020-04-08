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Çayırova, sokak sokak yıkanıyor

Koronavirüsle mücadelede seferberlik ilan eden Çayırova Belediyesi, ilçeyi mahalle mahalle, sokak sokak yıkıyor.

Çayırova, sokak sokak yıkanıyor

08 Nisan 2020 Çarşamba 16:16

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin titiz ve hassas bir şekilde takip ettiği dezenfekte çalışmaları üç kişilik ekiple gece gündüz demeden devam ediyor. Halkın yoğun olarak kullandığı alanları günlük dezenfekte eden ekipler, cadde ve sokakları da belirli plan dahilinde yıkıyor. Halkın sağlını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek için hummalı çalışma yapan dezenfekte ekipleri ilçede faaliyet gösteren esnafları da iki kez dezenfekte etti. Günlük çalışma programı dahilinde yoğun mesai harcayan ekipler mahalleleri sok sokak cadde cadde yıkayarak dezenfekte ediyor. İlçede bulunan 24 caddeyi yıkayan ekipler, 9 mahallede bulunan 1226 sokağın dezenfektesini ara vermeden sürdürüyor.
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