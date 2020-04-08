Çayırova, sokak sokak yıkanıyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin titiz ve hassas bir şekilde takip ettiği dezenfekte çalışmaları üç kişilik ekiple gece gündüz demeden

devam ediyor. Halkın yoğun olarak kullandığı alanları günlük dezenfekte eden ekipler, cadde ve sokakları da belirli plan dahilinde yıkıyor. Halkın sağlını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek için hummalı çalışma yapan dezenfekte ekipleri ilçede faaliyet

gösteren esnafları da iki kez dezenfekte etti. Günlük çalışma programı dahilinde yoğun mesai harcayan ekipler mahalleleri sok sokak cadde cadde yıkayarak dezenfekte ediyor. İlçede bulunan 24 caddeyi yıkayan ekipler, 9 mahallede bulunan 1226 sokağın dezenfektesini

ara vermeden sürdürüyor.