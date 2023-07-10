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Çayırova’da 475 sporcu müsabakalarda ter döküyor

Çayırova Belediyesi sporda adından söz ettirmeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde 8 branşta 475 müsabık sporcu, yarışmalarda ter döküyor.

Çayırova'da 475 sporcu müsabakalarda ter döküyor

10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:39

 Spora ve sporcuya büyük değer veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ ile birlikte Çayırova Belediyesi, müsabakalarda adından sıkça söz ettirir oldu. 4 yıllık süreçte elde ettiği başarılarla spor şehri unvanını elde eden Çayırova’da 8 farklı branşta 475 müsabık sporcu ÇESK bünyesinde yarışıyor. Basketbol, futbol, yüzme, voleybol, cimnastik, karate, kick boks ve halk oyunları branşlarında müsabakalara katılan 475 sporcu kazandıkları kupalar ve madalyalarla takdir topluyor. Çayırovalı çocuklar ile gençlerin, fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede hayata geçirdiği yeni yatırımlarla 7’den 70’e herkesin spor yapabileceği alanlara ulaşabilmesini amaçlıyor.

 

İKİ SENEDE İKİ KUPA

8 branştan 475 müsabık sporcuyla Türkiye genelinde adından söz ettiren Çayırova Belediyesi, basketbolda da büyük bir başarıya imza atmış ve iki yılda iki şampiyonluk kupasını müzesine koyarak Türkiye Basketbol Birinci Ligi’ne yükselme başarısını göstermişti. Elde edilen bu zaferlerden sonra ilçede basketbola olan tutku iyiden iyiye arttırdı.

 

YENİ YATIRIMLAR YÜKSELİYOR

Öte yandan ‘Spor kenti Çayırova’ vizyonuyla ilçeyi spor kenti haline getiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni spor yatırımlarını da Çayırova’ya kazandırıyor. Çalışmaların hızla devam ettiği yeni spor salonu, sporcu fabrikası, spor lisesi ve gençlik merkezinin tamamlanmasının ardından Çayırova, spor alanında adından sıkça söz ettirmeye devam edecek.

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