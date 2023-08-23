İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da 6 mahallede 15 bin ton asfalt serilimi yapılacak

Çayırova Belediyesi 6 mahallede başlattığı üst yapı çalışmalarında 15 bin ton asfalt serimi gerçekleştirecek.

Çayırova'da 6 mahallede 15 bin ton asfalt serilimi yapılacak

23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:48

  Çayırova Belediyesi, üstyapı çalışmalarına ara vermeden tüm hızıyla devam ediyor. Çayırova’da yaşayan ilçe sakinlerinin konforlu ve rahat ulaşımı için mücadele eden ekipler, belirlenen noktalarda asfalt çalışmalarına hız kazandırdı. Yoğun çalışma temposuyla birlikte belirlenen 6 mahallede saha çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt serimine devam ediyor. İlçede bozulmuş ve yeni açılmış yollarda, çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların ulaşım noktasında yaşadıkları sorunları çözmek için gayretle çalışıyor. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen asfalt serim çalışmaları, 6 mahallede belirlenen lokasyonlarda tam gaz devam ediyor. Yapılan ve planlanan çalışmaların ardından ilçe genelinde toplamda 15 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilmiş olacak. Böylelikle, Çayırova’da yaşayan vatandaşlar, daha güvenli ve daha konforlu yollarda rahatlıkla ulaşım sağlayabilecek. Planlanan takvimde tamamlanan çalışmaların ardından yollar ulaşıma açılacak. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’nın prestijli caddeleri artıyor Darıca’nın prestijli caddeleri artıyor
İlimtepe Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor İlimtepe Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor
Derince’de sünnet şöleni başlıyor Derince’de sünnet şöleni başlıyor
Alemdar Caddesinde gece yarısı asfaltlama Alemdar Caddesinde gece yarısı asfaltlama
Çayırova Belediyesi kırtasiye yardımı yapacak Çayırova Belediyesi kırtasiye yardımı yapacak
Kartepe'nin Beklediği Müjde Kocaman'dan Geldi Kartepe'nin Beklediği Müjde Kocaman'dan Geldi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Darıca’nın prestijli caddeleri artıyor
Darıca Belediyesi, ilçe genelinde yaya güvenliği ve ulaşım konforu için yolları yeniliyor. Işıklandırması...

Haberi Oku