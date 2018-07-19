Çayırova’da Coşkulu Sünnet

Çayırova Belediyesi, Sosyal Belediyecilik alanındaki en önemli hizmetlerinden olan Sünnet Şöleninde bu yıl 400 çocuğu sünnet ettirdi. Anadolu Sağlık Vakfı ve Konak Hastaneleri ile yapılan iş birliği içinde gerçekleşen sünnetlerin ardından coşkulu bir kutlama programı da yapıldı.

400 Çocuk Erkekliğe İlk Adımı Attı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleninde bu yıl 400 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Anadolu Sağlık Vakfı ve Konak Hastanelerinde gerçekleşen sünnet işlemlerinin ardından bir program düzenleyen Çayırova Belediyesi 400 çocuk ve ailelerine renkli ve güzel bir şölen yaşattı.

2014-2017 yılları arası düzenlenen sünnet şölenlerinde bu güne kadar 2000 çocuğu sünnet ettiren Çayırova Belediyesi, 2018 yılı programında da 400 çocuğu sünnet ettirdi. Vatandaşların büyük takdirini toplayan sünnet şölenini her yıl daha da kapsamlı bir şekilde gerçekleştiren kurum, ilerleyen süreçteki programlarını da genişleterek sürdürmeyi planlıyor.

Demirci, “Sünnet Şöleni Sosyal Belediyeciliğin Bir Simgesidir”

Çayırova’da geleneksel bir etkinliğe dönüşen sünnet şölenlerinin coşkulu ve renkli geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Şevki Demirci, şölen öncesinde sünnet olan tüm çocuklarla yakından ilgilendi. Mehteran eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte çocuklarla birlikte yürüyen Demirci, sünnet şöleninin birliğin, beraberliğin, kaynaşmanın ve dayanışmanın bir simgesi olduğunu söyledi. 2014 yılından bu yana gerçekleştirdikleri sünnet şölenlerinin her yıl daha da coşkulu ve kalabalık geçtiğini belirten Demirci, “Çocuklarımız sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attılar. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum. Bugün burada 400 çocuğumuz ve aileleriyle bir aradayız. Sizlerle birlikte bizde çocuklarımızın heyecanına ortak oluyoruz. Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan Sünnet Şölenimizde bizlere destek olan Anadolu Sağlık Vakıfı ve Konak Hastanesi yöneticilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Demirci, “Çocuklarımız Bizim Geleceğimiz”

Çayırova’da yaşayan küçük-büyük tüm vatandaşların huzurlu bir şekilde yaşaması adına yaptıkları çalışmalardan da kısaca bahseden Demirci, “Geleceğimiz olan çocuklarımızı hayata en iyi şekilde hazırlama adına eğitim, spor, sanat, sosyal ve kültürel alanlarda birçok yenilik yaptık. İlçemizde hizmete sunduğumuz büyük yatırımlarımız var. Projelerimiz var. Bizler yerel idareciler olarak halkımızın tüm ihtiyaçlarını düşünmek zorundayız. Bu anlamda çok büyük eserleri inşa ettik. İlçemize tamamını kendi kaynaklarımızdan kullandığımız Kocaeli’nin en büyük Kültür Merkezini yani Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezini inşa ettik. Yine hemen yanı başında sosyal yaşam alanı olarak nitelendirdiğimiz bir Kent Park projesini planladık ve yapımını tamamladık. Bunun yanı sıra ilçemize 1 tane Kültür Merkezi yetmez diyerek yeni bir Kültür Merkezinide Şekerpınar bölgesinde konuşlandırdık. Kısa bir süre sonra açılışını yapacağımız bu Kültür Merkezimizin adını ise Olimpiyat Şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu olarak adlandırdık. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu projelerimizi onlar için yapıyoruz. Yine çocuklarımızın ve siz değerli ailelerinin faydalanabildiği semt konakları inşa ettik. Kısacası Çayırova’nın hem eğitim, hem spor, hem sanat, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir ilçe olması adına birçok yatırımı tamamladık.” dedi.

Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin konuşmasının ardında devam eden Sünnet Şöleninde yemek ikramlarıda gerçekleştirildi. Çocuklara mısır, Osmanlı macunu ve pamuk şeker ikramlarının bulunduğu programda biribirinden güzel çocuk oyunlarıda sahnelendi. Ayrıca günün unutulmaması ve fotoğrafla anlamlandırılması için Sünnet Şöleni Hatırası köşesinde çocuklar ve ailelerine fotoğraf çekilme imkanıda sunuldu. Belediye hizmet binası önündeki otopark alanında gerçekleşen programda Belediye Başkanı Şevki Demirci’ye AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dünmez, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.