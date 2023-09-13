Çayırova’da Eylül ayı meclisi tamamlandı

Çayırova Belediyesi’nde Eylül ayı olağan meclisi ikinci birleşimin ardından tamamlandı. Belediye kültür salonunda gerçekleşen meclis ikinci birleşimine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, başkanlık yaptı. Meclis ikinci birleşiminde 7 gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi’nin yazısı üzerine afet süreçlerinin etkin yönetimiyle alakalı proje geliştirilmesi amacıyla belediye ile proje müellifi arasında işbirliği protokolü imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesi ilgili rapor oybirliği ile kabul edildi.

BİR SONRAKİ MECLİS 3 EKİM’DE

Meclisin yedinci gündem maddesi olan Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Engelliler Merkezi binasının giriş katının, 2. ve 3. Kademe özel eğitim okulu olarak kullanılması için Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklif oybirliği ile kabul gördü. Bununla birlikte Ekim ayı meclis toplantısının 3 Ekim 2023 Salı günü gerçekleştirilmesine karar verildi.