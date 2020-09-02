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Çayırova’da Eylül meclisi tamam

Çayırova Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanvekili Sadettin Arıkboğa’nın Başkanlığında gerçekleşti.

Çayırova'da Eylül meclisi tamam

02 Eylül 2020 Çarşamba 10:26

Belediye Kültür Salonu’nda yoklama ve bir önceki oturuma ait karar özetlerinin oylamasıyla başlayan toplantıda meclis üyeleri gündem dışı konuşma yaptı. Konuşmaların ardından gündemdeki maddelere geçildi. Belediyenin norm memur kadrosunda ihdas yapılması ilgili madde kabul edilirken, gündemin ikinci ve üçüncü maddesi ilgili komisyonlara havale edildi. Ekim ayı olağan meclis toplantısı 1 Ekim Perşembe saat 16.00’da yapılacak.

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