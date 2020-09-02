Çayırova’da Eylül meclisi tamam

Belediye Kültür Salonu’nda yoklama ve bir önceki oturuma ait karar özetlerinin oylamasıyla başlayan toplantıda meclis üyeleri gündem dışı konuşma yaptı. Konuşmaların ardından gündemdeki maddelere geçildi. Belediyenin norm memur kadrosunda ihdas yapılması ilgili madde kabul edilirken, gündemin ikinci ve üçüncü maddesi ilgili komisyonlara havale edildi. Ekim ayı olağan meclis toplantısı 1 Ekim Perşembe saat 16.00’da yapılacak.