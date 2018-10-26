Çayırova'da hedef gelecek

Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda öğrenci ve veliler ile bir süre sohbet eden Başkan Demirci, Hedef Gelecek projesi hakkında bilgilendirme yaparak velilerin proje hakkında sorularını yanıtladı.
Projenin her aşamasını bizzat takip ettiğinin altını çizen Demirci; Projeye katılan öğrencilerimiz gelecekte ne olmak istediklerine elbette kendileri karar verecekler, biz onlara istedikleri alanlarda destek olmak için daha çok çalışacağız. Gençlere, yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz. İçeriği çok güçlü ve uzun analizlerle hazırlık süreci geçiren projeyle katkı sunduğumuz gençlerimizi, en seçkin makamlarda, mevkilerde, vatana millete faydalı parmakla gösterilen bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefimiz” dedi.