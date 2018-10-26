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Çayırova'da hedef gelecek

Başkan Şevki Demirci “Hedef Gelecek” Öğrenci ve Velileriyle Buluştu

Çayırova'da hedef gelecek

26 Ekim 2018 Cuma 16:47

   Çayırova Belediyesi tarafından 3 yıldır yürütülen ve öğrenciler üzerinde eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında olumlu gelişmeler bırakan, “Hedef Gelecek” projesi üçüncü yılına girdi. Projeyi değerlendirmek ve gelinen nokta da artısı ve eksisi ile proje hakkında hasbihal etmek için öğrencilerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, tüm öğrencilerle tek tek ilgilendi. 

Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda öğrenci ve veliler ile bir süre sohbet eden Başkan Demirci, Hedef Gelecek projesi hakkında bilgilendirme yaparak velilerin proje hakkında sorularını yanıtladı. 

Projenin her aşamasını bizzat takip ettiğinin altını çizen Demirci; Projeye katılan öğrencilerimiz gelecekte ne olmak istediklerine elbette kendileri karar verecekler, biz onlara istedikleri alanlarda destek olmak için daha çok çalışacağız. Gençlere, yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz. İçeriği çok güçlü ve uzun analizlerle hazırlık süreci geçiren projeyle katkı sunduğumuz gençlerimizi, en seçkin makamlarda, mevkilerde, vatana millete faydalı parmakla gösterilen bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefimiz” dedi.

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#kocaeeli#çayırovaşevki DemirciÇayırovada Hedef Gelecek
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