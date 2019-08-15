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Çayırova’da Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi

Çayırova Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.

Çayırova'da Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:02

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürlerinin yanı sıra vatandaşların katıldığı bayramlaşma Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi.

 

Programda konuşan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Merhametin, bereketin, kardeşliğin zirvede olduğu mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin gönül coğrafyamızdaki zulmün bitmesine vesile olmasını rabbimden temenni ediyorum. Bayramlar bizim için çok önemli. Bayramlarımızı dolu dolu ve hakkıyla idrak ediyoruz. Bu anlamda birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, tekrar bayramınızı tebrik ediyorum.” dedi.

 

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ise yapmış olduğu konuşmada tüm katılımcıların ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Program, konuşmaların ardından bayramlaşma ile son buldu. 

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