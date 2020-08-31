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Çayırova'da kurs kayıtları başladı

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri ile velilere yönelik sanat ve eğitim kursları kayıtları başladı.

Çayırova'da kurs kayıtları başladı

31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:08

Çocukların kişisel bilgi ve becerilerini geliştirdiği ve okul öncesi eğitim verdiği çocuk kulüplerinde kayıtlar 31 Ağustos'ta başladı. Mahallelerdeki semt konakları ve kültür merkezlerinde hizmet veren çocuk kulüpleri yeni dönem kayıtları 18 Eylül tarihinde sona erecek. Tam ve yarım gün olmak üzere eğitimin verileceği çocuk kulüplerinde virüs önlemleri alınacak. Her yaştan vatandaşlara eğitim veren Çayırova Belediyesi, yeni dönemde de yetişkinlere yönelik sanat ve eğitim kursları düzenleyecek. Velilerin zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri, sosyalleşmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla dikiş, nakış, tel kırma, örgü bebek, iğne oyası, resim, müzik, gitar, bağlama, aşçılık, Kur’an-ı Kerim ve Arapça branşlarında açılacak sanat ve eğitim kursları kayıtları 31-Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında Bilgi Evlerine yapılacak.

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