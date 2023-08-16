Çayırova'da özel bireylere yapılan merkezde sona doğru

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerine projeleri tanıtmaya devam ediyor. Çayırova’da hayata geçirilen ve yapımı devam eden eserleri, vatandaşlara yerinde gösteren Başkan Çiftçi, ilçede yaşayan özel bireylerin gündelik hayatını kolaylaştıracak ve sosyal hayata katılmalarına imkan sunacak Engelliler Merkezi hakkında bilgiler verdi. Proje hakkında vatandaşlara yerinde bilgi aktaran Başkan Çiftçi, “Engelliler Merkezi inşaatımızı tamamladık. Merkezimizin büyük bir yeşil alanı olacak ve engelliler parkıyla ilçedeki özel bireylerimize hizmet verecek. İlçemizdeki tüm özel bireylerimize 4,5 yıldır hizmet veriyoruz. Bu çalışmalarımız daha kaliteli ve profesyonel olsun diye, fonksiyonel bina inşa ettik ve projeyi de bu dönemde tamamladık. Çevre düzenlemesinin ardından halkımızın kullanımına açılacak” dedi.

Uzun süredir devam eden proje turunda Çayırova’nın 9 mahallesine kazandırılan çalışmaları tek tek vatandaşlara anlatan Başkan Çiftçi, ilçe genelinde yapılan tüm çalışmaların Çayırovalıların desteği sayesinde hayata geçirildiğini aktararak, geziye katılan vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

İHA