Çayırova’da parklar yenileniyor

Park Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından Özgürlük ve 7 Haziran Parkında başlayan yenileme çalışmaları devam ediyor.1146 metrekare alana sahip Özgürlük Parkı ile 2011 metrekare araziye sahip 7 Haziran Parkı’nda başlatılan revize çalışmaları kapsamında aydınlatma, çimlendirme, sulama sistemi, şev alan ve sert zemin uygulaması yapılacak. Çevre duvarlarının yapılacağı parklarda ferforjeler boyanacak, ağaçlar budanacak ve ahşap kısımlar verniklenecek. Çalışmaların tamamlanması ile parklar modern bir görünüm kazanacak. Belediye yetkilileri, parklarda yenilme çalışmalarının önümüzdeki süreçte devam edeceği bildirdi.





