Çayırova’da Şubat ayı etkinlik takvimi

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezleri Şubat ayında 19 farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan Şubat ayı etkinlik takviminde 10 çocuk tiyatrosu, 2 yetişkin tiyatrosu, 2 seminer, 1 çocuk sineması, 3 söyleşi ve miraç kandili programı yer alıyor.



TİYATRO, SEMİNER VE SÖYLEŞİ

Şubat ayı etkinlik takviminde çocuklar için 12, yetişkinler için 7 program yapılacak. 8 Şubat Çarşamba günü Op. Dr. Salih Selman “İnanç ve Aile’’ isimli söyleşi gerçekleştirecek. 16 Şubat Perşembe günü Op.Dr. Burcu Çetin Kaya “Kadınca Sağlık’’, 22 Şubat Çarşamba günü Dr. Tonguç Bozdoğan “Ağız ve Diş Sağlığı’’ seminerleri verecek. 17 Şubat’ta idrak edilecek Miraç Kandili için kandil programı düzenlenirken 19 ve 25 Şubat'ta yetişkinler için tiyatro gösterileri yapılacak. Şubat ayı etkinliklerinin finali 28 Şubat’ta Mete Yarar ve Nedim Şener söyleşileri ile yapılacak.