banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da Şubat meclisi toplandı

Çayırova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleşti.

Çayırova'da Şubat meclisi toplandı

05 Şubat 2020 Çarşamba 10:12

 Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında meclis salonunda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı. Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu toplantıda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bayrağımıza saygısızlık yapan Yunanistan milletvekilini de kınadı. Elazığ’da yaptığı incelemeler hakkında bilgiler veren Çiftçi, Çayırova halkının yardımlarını depremzedelere ulaştırdıklarını belirterek, deprem bölgesinde devlet ve millet kaynaşması ile yaraların sarıldığını görmekten son derece mutlu olduklarını söyledi.

Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmasının ardından gündem maddeleri karara bağlandı. Bir sonraki meclis toplantısının 4 Mart Çarşamba günü saat 15.00’de yapılmasına karar verildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kapılarımız kadınlara sonuna kadar açık Kapılarımız kadınlara sonuna kadar açık
Çayırova'dan Kudüs Haykırışı Çayırova'dan Kudüs Haykırışı
Darıca Belediyesi’nden sokak hayvanları açıklaması Darıca Belediyesi’nden sokak hayvanları açıklaması
Çayırova Kümeevler Cami yenileniyor Çayırova Kümeevler Cami yenileniyor
Çiftçi’den Çayırova’lı aileye ziyaret Çiftçi’den Çayırova’lı aileye ziyaret
Başkan Şayir, mahallelinin sorun ve isteklerini dinledi Başkan Şayir, mahallelinin sorun ve isteklerini...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kapılarımız kadınlara sonuna kadar açık
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimlerine katıldı. Şehrin...

Haberi Oku