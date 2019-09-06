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Çayırova’da Türk Halk Müziği Topluluğu Kuruluyor

Çayırova Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Türk Halk Müziği topluluğu kurmak için harekete geçti.

Çayırova'da Türk Halk Müziği Topluluğu Kuruluyor

06 Eylül 2019 Cuma 13:50

Türk Halk Müziği Topluluğuna katılmak isteyen müzikseverlerin başvurularını 20 Eylül’e kadar Bilgi Evlerine yapmaları gerekiyor. Şef Ünal Dursun’un yönetiminde 22 Eylül’de başlayacak eğitimler sonrası gerçekleşecek seçmelerde, adayların ses tonlarına, ses aralıklarına, müziğe olan yatkınlıklarına bakılacak. Çayırova’daki yetenekleri keşfetmek, unutulmaya yüz tutan türküleri yaşatmak, ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmak için kurulacak Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Topluğu için verilecek eğitime isteyen müzisyenler kendi enstrümanları ile katılabilecekler.

 

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