Çayırova’da Türk Halk Müziği Topluluğu Kuruluyor

Türk Halk Müziği Topluluğuna katılmak isteyen müzikseverlerin başvurularını 20 Eylül’e kadar Bilgi Evlerine yapmaları gerekiyor. Şef Ünal Dursun’un yönetiminde 22 Eylül’de başlayacak eğitimler sonrası gerçekleşecek seçmelerde, adayların ses tonlarına, ses aralıklarına, müziğe olan yatkınlıklarına bakılacak. Çayırova’daki yetenekleri keşfetmek, unutulmaya yüz tutan türküleri yaşatmak, ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmak için kurulacak Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Topluğu için verilecek eğitime isteyen müzisyenler kendi enstrümanları ile katılabilecekler.