banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da türkü ziyafeti

Çayırova Belediyesi Ekim ayı kültür sanat etkinleri kapmasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde Türk Halk Müziği Konseri gerçekleşti.

Çayırova'da türkü ziyafeti

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:00

Bir birinden güzel eserleri Çayırovalılar  için seslendiren Şef Ünal Dursun, böyle bir etkinliğe gerçekleştirdiği için Çayırova Belediye Başkan Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti. En güzel türküleri hikâyeleriyle beraber seslendiren Sanatçı Ünal Dursun katılımcılardan gelen istek türküleri de okudu. Coşkulu konseri dinleyenler, Türkiye’nin farklı yörelerine özgü en sevilen eserlerle keyifli bir akşam yaşadı. Kimi zaman hüzünlü türkülere eşlik eden müzikseverler kimi zaman da hareketli türkülere sahnede oynayarak eşlik ettiler.

Konseri sonuna kadar dinleyen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sazı ve sözü ile keyifli bir gece yaşatan Şef Ünal Dursun’a teşekkür ettiği konuşmasında, Çayırova’da kültür ve sanat hayatını canlı tutacak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor Darıca'da Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor
Dilovası'nda trafik kazası: 1 yaralı Dilovası'nda trafik kazası: 1 yaralı
Ankara’da Dilovası Rüzgârı Ankara’da Dilovası Rüzgârı
Darıca’da Gönül Buluşmasına Yoğun İlgi Darıca’da Gönül Buluşmasına Yoğun İlgi
Çayırova kitap fuarı kapılarını açtı Çayırova kitap fuarı kapılarını açtı
Darıca’da Gönül Buluşmaları başlıyor Darıca’da Gönül Buluşmaları başlıyor
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Darıca'da Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor
Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde kültür sanat etkinlikleri “Senin Annen Bir Melekti”...

Haberi Oku