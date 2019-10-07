Çayırova’da türkü ziyafeti

Bir birinden güzel eserleri Çayırovalılar için seslendiren Şef Ünal Dursun, böyle bir etkinliğe gerçekleştirdiği için Çayırova Belediye Başkan Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti. En güzel türküleri hikâyeleriyle beraber seslendiren Sanatçı Ünal Dursun katılımcılardan gelen istek türküleri de okudu. Coşkulu konseri dinleyenler, Türkiye’nin farklı yörelerine özgü en sevilen eserlerle keyifli bir akşam yaşadı. Kimi zaman hüzünlü türkülere eşlik eden müzikseverler kimi zaman da hareketli türkülere sahnede oynayarak eşlik ettiler.

Konseri sonuna kadar dinleyen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sazı ve sözü ile keyifli bir gece yaşatan Şef Ünal Dursun’a teşekkür ettiği konuşmasında, Çayırova’da kültür ve sanat hayatını canlı tutacak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.









