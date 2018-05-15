Çayırova’da Uçurtma Şenliği

Gerçekleştirdiği dev yatırımların yanı sıra sosyal ve kültürel projelerle farklılık oluşturan Çayırova Belediyesi, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Uçurtma Şenliğinde Bilgievi öğrencilerini bir araya getirdi.

Gerçekleştirdiği dev yatırımların yanı sıra sosyal ve kültürel projelerle farklılık oluşturan Çayırova Belediyesi, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Uçurtma Şenliğinde Bilgievi öğrencilerini bir araya getirdi. Yedi farklı Bilgievinde eğitim alan yaklaşık 500 öğrencinin buluştuğu uçurtma şenliğinde Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci çocuklara eşlik etti.

500 Öğrenci Velileriyle Birlikte Hem Uçurtma Uçurdular Hem de Sosyal Etkinliklerle Kaliteli Zaman Geçirdiler

Sokak oyunlarının vaz geçilmezleri arasında olan uçurtmayı günümüz çocuklarına tekrar hatırlatmak için başlatılan Uçurtma Şenliği bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 500 öğrenci ve velilerinin katıldığı Şenlikte bir birinden güzel uçurtmalar uçurulurken hem çocuklar hem de veliler birçok farklı etkinliğe katılarak gönüllerince bir gün geçirdiler. Çağdaşkent Mesire alanında gerçekleştirilen şenlik alanında kurulan oyun grupları ve sosyal etkinlik alanlarında eğlenen çocuklar en güzel uçurtmalarını Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ile uçurdular.

Başkan Demirci: “Çocuklar bizim geleceğimiz”

Çocuklar ile ayrı ayrı zaman geçiren Başkan Demirci, çocuklara uçurtmanın nasıl uçurulacağı hakkında bilgiler verdi. Çocuklarla beraber zaman geçirmekten oldukça keyif aldığını söyleyen Demirci “Bugün çocuklarımızla birlikte güzel bir etkinlikte buluştuk. Düzenlediğimiz uçurtma şenliğinde çocuklarımızın neşesine ve sevincine ortak olduk. Belediye olarak sosyal, kültürel ve sanat alanındaki programlara daha ağırlık vereceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir kent bırakmak için daha çok çalışacağız. Anne-Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezlerimizle okul öncesinden üniversiteye kadar onların yanında olacağız” dedi.