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Çayırova’da Vektörle Mücadele Aralıksız Sürüyor

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sivrisineksiz bir yaz için, vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çayırova'da Vektörle Mücadele Aralıksız Sürüyor

07 Temmuz 2023 Cuma 11:08

 06 Temmuz 2023

Perşembe





Çayırova’da sivrisineksiz bir yaz için mücadele sürüyor. Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çayırovalıların yaz aylarını sivrisineklerden uzak geçirmesi için çalışmalarına hız kazandırdı. Belediye ekipleri planlanan çalışmalar kapsamında Çayırova’nın tüm mahallelerinde vektörlere karşı ilaçlama çalışması yapıyor. İlçe sakinlerinin daha rahat bir yaz geçirmesini amaçlayan ekipler, özellikle sivrisineklerin üreyebileceği alanlarda da çalışmalarına yoğunluk kazandırdı.


İLÇE GENELİNDE BİRÇOK ALAN İLAÇLANIYOR

Çayırova Belediyesi ekipleri, sadece sokaklarda değil, sivrisinek oluşumuna sebep olacak alanlarda da ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda dere yatakları, inşaat altları, çöp konteynerleri, su birikintileri vb., sivrisinek oluşumuna neden olacak alanlarda da ilaçlama çalışmaları belirlenen program kapsamında sürüyor. Çayırovalıların sivrisinek şikayetini en aza indirmek için tüm yaz boyunca ilaçlamalar devam edecek.





 



İHA
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