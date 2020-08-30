Çayırova’da yol konforu artıyor

Şehir içerisinde vatandaşların rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için yol konforunun yüksek seviyede olması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım çalışmalarında birçok dev projeyi hayata geçirdi. 2020 yılı yol bakım onarım ve yapım çalışması kapsamında Çayırova ilçesindeki cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Aksa Mahallesi’nde bulunan Rahmi Dibek Caddesi, vatandaşların sıklıkla kullandığı yollar arasında bulunuyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri caddenin zamanla bozulan kısımlarında yol onarımı gerçekleştiriyor. Bozulan kısımlar kazılıyor ve yerine asfalt serimi yapılıyor.

SELİN SOKAKTA ÜST YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Salgın dönemine rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yine Çayırova ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Selin ve Akse Mahallesi 2407 numaralı sokaklarında üst çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar dahilinde Selin Sokaktaki 300 metre uzunluğundaki imar yolunun PMT serimi yapılırken toplamda bin 100 ton PMT ve 850 ton asfalt serim yapılacak.

AKSE MAHALLESİ’NDE YAĞMUR SUYU İMALATLARI TAMAMLANDI

Akse Mahallesindeki 700 metre uzunluğundaki 2407 numaralı sokakta ise yağmursuyu hattı imalatları tamamlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yolda 3 bin 500 metrekarelik parke kaldırım imalatlarına devam ederken sokağa toplamda 2 bin 500 asfalt kullanacak.



