Çayırova’da yol konforu artıyor

SELİN SOKAKTA ÜST YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Salgın dönemine rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yine Çayırova ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Selin ve Akse Mahallesi 2407 numaralı sokaklarında üst çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar dahilinde Selin Sokaktaki 300 metre uzunluğundaki imar yolunun PMT serimi yapılırken toplamda bin 100 ton PMT ve 850 ton asfalt serim yapılacak.
AKSE MAHALLESİ’NDE YAĞMUR SUYU İMALATLARI TAMAMLANDI
Akse Mahallesindeki 700 metre uzunluğundaki 2407 numaralı sokakta ise yağmursuyu hattı imalatları tamamlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yolda 3 bin 500 metrekarelik parke kaldırım imalatlarına devam ederken sokağa toplamda 2 bin 500 asfalt kullanacak.