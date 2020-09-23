Çayırova'dan kamuoyuna açıklama

Çayırova Belediyesinin CHP’li meclis üyeleri ve CHP Cayırova İlçe yöneticilerinin sosyal medya üzerinden bazı paylaşımlar yapması dolayısıyla bu açıklamanın kamuoyuna yapılması zorunla hale gelmiştir.

Bazı CHP’li meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri Çayırova Kentparktaki bir kısım işyerlerinde olan eksik ve kusurlu kısımları göstererek, belediye aleyhine kötü bir algı oluşturma gayretine girişmişlerse de durumun öyle olmayıp aşağıda açıkladığımız gibidir.

Gerek Necmettin Erbakan Kültür Merkezi gerekse etrafında yapılan işyerleri, evvelki yıllarda Çayırova Belediyesi tarafından yüklenici firmalara ihale suretiyle yaptırılmıştı. Ancak yapım aşamalarında yüklenici firmalar tarafından hazırlanması lazım gelen bir kısım plan ve projelerin olmaması / eksik olması ya da yapılan imalatın projesine uygun yapılmaması veya eksik kusurlu yapılmasından dolayı, eksik veya aykırı iş ve işlerin yüklenicilere tamamlattırılması ve uzun zamandan beri devam etmekte olan pandemi sürecinden dolayı, yüklenicilerden işin teslim alınma süreci yani kesin kabul işlemleri uzamıştır.

Örneğin yüklenici firmanın eksik ve kusurlu işlerinden olan, şu an Fatih Caddesi tarafında devam etmekte bulunan hafriyat alma ile perde beton güçlendirme işi hatalı yapıldığından dolayı yüklenici firmaya yeniden yaptırılmaktadır. Daha evvelden yapılmış olan dolgu işinde uygun malzeme kullanılmadığı için dolgu alanına konulan malzemeler binaya ciddi derecede baskı yaparak binanın 12-13 cm kayma/burkulmasına sebebiyet vermişti. Gebze Teknik Üniversitesinden temin edilen uzmanların ve tespit cihazının yardımıyla altı ay boyunca binadaki kayma/burkulma halinin tespiti yapıldı. Neticede oradaki hatalı hafriyat dolgusunun tamamen kaldırılmasına ve zeminden en üste kadar güçlendirme perdesi yapılmasına karar verildi. Tüm bu işler yüklenici firmaya ilk taahhüdü kapsamında yaptırılmaktadır. Öte yandan Kültür Merkezi kısmında yüklenici firmaların hatalı ve eksik görülen işlerinden dolayı mahkeme tespit işlemleri devam etmektedir.

Yüklenici firmalar tarafından tamamlanması lazım gelen tüm bu eksik ve kusurlu işler tümüyle tamamlanmadığı için yüklenici firmaların teminat mektupları kendilerine iade edilmemiştir.

Kentparktaki işyerlerinin arasında kalan meydan kısmında belediyemizce yapılması gereken zemin dolgusu ve zemin kaplaması işleri bir süreden beri devam etmekte olup bitiş aşamasına gelmiştir.

Yine Kentpark alanındaki bir parselde pek çok kişinin irili ufaklı arsa hisseleri mevcut olup bunların kamulaştırma ve uzlaşma ve bedel ödeme işlemleri hızla devam etmektedir.

İşyerlerinin ana caddelere bakan kısımlarında dükkânlar, inşaatların yapım aşamalarında üçüncü kişilere satılmış olduğundan, dükkânların sahipleriyle yapılması gereken Yönetim Planı gibi iş ve işlemler de devam etmektedir.

Dünyada yaşanmakta olan salgın buradaki işyerlerine gelecek firmaları da derinden etkilediği için işyerlerinin açılma ve kiralanma süreci gecikmiştir. Ancak buradaki işyerlerinin tamamı yakın bir tarihte halkımızın hizmetine girecektir.

Görüldüğü üzere CHP ilçe yöneticileri ile meclis üyeleri kamuoyuna eksik ve yanlış bilgilendirme yapmaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur.

Çayırova Belediyesi