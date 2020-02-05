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Çayırova'dan Kudüs Haykırışı

Yeniden refah partisi çayırova ilçe teşkilatı, genel merkez tarafından alınan kudüs mitingi kararı sonrası olağanüstü toplandı.

Çayırova'dan Kudüs Haykırışı

05 Şubat 2020 Çarşamba 09:43

Çayırova İlçe başkanvekili Yaşar Kaygusuz başkanlığında toplanan Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe teşkilatı, toplantı da hızlı bir şekilde organize olarak gerek sosyal medyada gerek afişler aracılığıyla Çayırova halkına ulaşma kararı aldı.          

 İLK KIBLEMİZ VAZGEÇMEYİZ

Toplantıda yönetimine hitap eden Kaygusuz, Kudüs için filistinin katılımı olmadan Amerika‘da Trump yönetimi tarafından alınan, hiçbir uluslararası hukuk kuralına uymayan ve bölgede gerilimi tırmandıracak bu hukuksuz kararı tanımayacağız ve ilk kıblemizden vazgeçmeyiz dedi.

ÇAYIROVA HALKINA DAVET

Kaygusuz, Sakarya’da gerçekleşecek olan ‘’ SENİNLEYİZ KUDÜS’’ mitingi ile mazlum Filistin halkının yalnız olmadığını bir kez daha dünyaya haykıracağız diyerek mitingde hiçbir parti bayrağının kullanılmayacağını ve yalnızca Filistin ve Türkiye bayrağı kullanılacağını ve bu kararla da açıktır ki Kudüs hepimizindir diyerek ilçe teşkilat binası önünden kaldırılacak otobüsler ile  Çayırova’da bulunan tüm stk ve dernekler ile bütün çayırova halkını mitinge davet etti.

 

 


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