Çayırovalı kadınlar, ilçedeki projeleri gezdi

“GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”
Proje turunda konuşan ve yatırımların detaylarını Çayırovalı kadınlara aktaran Çiftçi, “İlçenin geleceğine katkı sağlayacak çok sayıda yatırıma bu dönem imza attık. Çayırova’ya yaşayan herkesin, ihtiyaç duyacağı projeleri hayata geçirdik. Tabii tüm projelerimizde sizlerin imzası var. Bunu samimi olarak söylüyorum çünkü sizlerin desteği olmasa bu projelere ve yatırımlara imza atamazdık. Ekibimizle, gece gündüz demeden ‘Yeni vizyon, yeni Çayırova’ anlayışıyla ilçemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Hamdolsun çok önemli projeleri de ilçemize kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz” dedi.