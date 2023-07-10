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Çayırovalı kadınlar, ilçedeki projeleri gezdi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerine son 4 yılda Çayırova’ya kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımları gezdirdi.

Çayırovalı kadınlar, ilçedeki projeleri gezdi

10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:32

 ‘Yeni vizyon, yeni Çayırova’ anlayışıyla son 4 yılda ilçeye kimlik katacak çok sayıda projeyi hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent sakinlerine yönelik proje turlarına devam ediyor. Başkan Çiftçi, son olarak Çayırovalı kadınlara ilçedeki projeleri gezdirdi. Göreve geldiği günden bu yana ilçeye birbirinden önemli vizyon projeleri kazandıran Başkan Çiftçi, Çayırova’nın her noktasında yükselen projeleri tek tek ilçede yaşayan kadınlara anlattı. İlçe sakinleri Çayırova’nın yeni yatırımlarını çok beğendiklerini dile getirirken, emeklerinden ötürü Başkan Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

 

“GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

Proje turunda konuşan ve yatırımların detaylarını Çayırovalı kadınlara aktaran Çiftçi, “İlçenin geleceğine katkı sağlayacak çok sayıda yatırıma bu dönem imza attık. Çayırova’ya yaşayan herkesin, ihtiyaç duyacağı projeleri hayata geçirdik. Tabii tüm projelerimizde sizlerin imzası var. Bunu samimi olarak söylüyorum çünkü sizlerin desteği olmasa bu projelere ve yatırımlara imza atamazdık. Ekibimizle, gece gündüz demeden ‘Yeni vizyon, yeni Çayırova’ anlayışıyla ilçemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Hamdolsun çok önemli projeleri de ilçemize kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz” dedi.

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