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Çayırovalı öğrencilerden LGS’de büyük başarı

Çayırova Belediyesi’nin Bilgi Evleri’nde LGS sınavına hazırlanan öğrencilerden büyük başarı. Açıklanan tercih sonuçlarına göre 253 öğrenci çeşitli liselere yerleşti.

Çayırovalı öğrencilerden LGS'de büyük başarı

25 Temmuz 2023 Salı 16:56

 Çayırova Belediyesi’nin Bilgi Evleri’nde LGS sınavına hazırlanan öğrencilerden büyük başarı. Açıklanan tercih sonuçlarına göre 253 öğrenci çeşitli liselere yerleşti.

 

Eğitime büyük katkılar sunan ve bu doğrultuda birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediyesi, eğitim için sunduğu desteklerin meyvesini almaya devam ediyor. 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavında tercih süreci sona ermişti. Dün açıklanan yerleştirme sonuçları ise Çayırova’da yüzleri güldürdü. Sınava Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerindeki kurslarında hazırlanan gençler, önemli başarılara imza attı. Çayırova Belediyesi’nin kurslarında sınava hazırlanan 253 öğrenci, çeşitli liselere yerleşti.

 

8 ÖĞRENCİ FEN LİSESİ KAZANDI

Bilgi evlerinde sınava hazırlanan Çayırovalı gençlerin 8’i fen lisesi, 10’u sosyal bilimler lisesi, 110’u Anadolu lisesi, 30’u Anadolu imam hatip lisesi ve 95’i de mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmak üzere, toplamda 253 öğrenci çeşitli liselere yerleşti. Bilgi evlerindeki sınava hazırlık kurslarında LGS’ye hazırlanan gösterdiği başarı yüzleri güldürdü.

 

“BAŞARILI EĞİTİM HAYATI DİLERİM”

Eğitime büyük önem veren ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “LGS’ye bilgi evlerimizdeki sınava hazırlık kurslarımızda hazırlanan çocuklarımızın başarısı bizleri gururlandırdı. En önemli yatırım çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine olan yatırımdır. Çayırova’nın geleceğini inşa edecek gençlerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum” dedi. 

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