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Çayırovalılar proje turlarından memnun

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin düzenli olarak gerçekleştirdiği proje gezisinden, ilçede yaşayan vatandaşlar memnun.

Çayırovalılar proje turlarından memnun

24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:36

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, ilçe sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği proje turu, Çayırovalıların beğenisini kazanıyor. İlçede hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeleri, Çayırovalılara bizzat yerinde anlatan Başkan Çiftçi’nin gerçekleştirdiği gezi oldukça verimli geçiyor. İlçenin her mahallesinde neler olduğunu yerinde gören Çayırovalılar, tur sonunda Başkan Çiftçi’ye teşekkürlerini iletiyor. İlçedeki yatırımları yerinde görmenin çok faydalı olduğunu aktaran Çayırovalılar, ilçeye kazandırılan projeler için Başkan Çiftçi ve ekibini tebrik etti.

 

“GÖRMEDİĞİMİZ ÇOK ESER VARMIŞ”

Proje turu sonrasında konuşan Hasan İsmail, “Başkanımızın davetiyle çok mutlu olduk. Bilmediğimiz ve görmediğimiz çok fazla eser varmış, Bu çalışmalarından ötürü Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye sonsuz teşekkürler ediyorum. Projeler vatana millete hayırlı olsun” dedi.

 

“YERİNDE GÖRMEK DAHA İYİ OLDU”

Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı eserleri yerinde görmenin çok faydalı olduğunu söyleyen Sami Yılmaz, “Projelerin yapıldığını biliyorduk ancak yerinde görmek daha iyi oldu. Emeği geçen başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Yapılan işlerin yerinde görülmesi daha ikna edici oluyor” ifadelerini kullandı.

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