Çayırova’nın gençlik merkezi yükseliyor

TABLİYE İMALATI BAŞLADI

Tek katlı olarak inşa edilecek ve içerisinde akıl ve zeka oyunu, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri ve dersliklerin yer alacağı merkezin inşaatında ekipler, tabliye imalatına başladı. Kısa sürede tamamlanacak ve hizmete hazır hale getirilecek gençlik merkezi, Çayırova’da yaşayan gençlerin zamanını verimli kullandığı ve kendilerini geliştirdikleri bir alan olarak ilçeye uzun yıllar hizmet verecek.

Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine çok önem veren ve bu doğrultuda ilçede birçok hizmeti hayata geçiren Başkan Çiftçi’nin, ilçeye kazandırdığı gençlik merkezinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekiplerin tüm hızıyla çalışmalara devam ettiği gençlik merkezinde inşaat çalışmaları hızla sürüyor. İlçenin yarınları olan gençler için gelişim merkezi görevi üstlenecek ve Çayırovalı gençlerin yeni merkezi olacak eserin inşaatı yükseliyor. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nun yanına yapılan Çayırova Gençlik Merkezi’nin kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.