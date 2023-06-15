İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’nın Yeni Mezarlığı Defne Hazır

Çayırova Belediyesi’nin Gebze’nin Balçık Mahallesinde projesini ve inşaatını yaptığı yeni mezarlık alanı 1 Temmuzdan itibaren defin işlemlerine başlayacak.

Çayırova'nın Yeni Mezarlığı Defne Hazır

15 Haziran 2023 Perşembe 11:23

  Nüfus artış hızı en yüksek ilçeler arasında yer alan Çayırova’nın hali hazırda Akse Mahallesi ile Şekerpınar’daki iki mezarlık alanının büyük oranda dolması sebebiyle yeni çalışmalar başlamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte projesi ve inşaatı yapılan, Gebze’nin Balçık Mahallesi’ndeki 250 dönümlük yeni mezarlık alanının 50 dönümü hizmete hazır hale getirildi. 1 Haziran tarihinde gerçekleşen Çayırova Belediyesi olağan meclis toplantısında alınan kararla birlikte, 1 Temmuz itibari ile ilçedeki tüm defin işlemlerinin Balçık Mahallesi’nde oluşturulan yeni mezarlık alanına yapılacağı duyuruldu. Bununla beraber Akse ve Şekerpınar mahallelerinde kalan az sayıdaki boş mezar yerlerinin is, meclis kararı gereğince talep eden vatandaşlara satılacağı belirtildi. Çayırova Belediyesi’nin yeni mezarlığı uzun yıllar ilçe sakinlerine hizmet verecek. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gençler kitap kahvelerde YKS’ye hazırlanıyor Gençler kitap kahvelerde YKS’ye hazırlanıyor
Çayırova’nın yeni mezarlığı defne hazır Çayırova’nın yeni mezarlığı defne hazır
Çak-Ti̇m Ekibi Eğitimlere Devam Ediyor Çak-Ti̇m Ekibi Eğitimlere Devam Ediyor
Otomobil, Cipe Arkadan Çarptı: 1 Yaralı Otomobil, Cipe Arkadan Çarptı: 1 Yaralı
Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı
Duygu Sömürüsüyle Para Toplayanlara Zabıta Engeli Duygu Sömürüsüyle Para Toplayanlara Zabıta Engeli
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner377

Gençler kitap kahvelerde YKS’ye hazırlanıyor
Çayırovalı gençler YKS sınavına kitap kahvelerde ve halk kütüphanelerinde hazırlanıyor. Çayırova Belediye...

Haberi Oku