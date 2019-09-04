Çayırova’yı sanayicilerimizle birlikte yöneteceğiz

Çayırova’yı daha yaşanabilir, huzurlu ve marka bir şehir haline getirmek için istişareye önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki sanayici ve işadamlarını ziyaret ederek, görüş, öneri ve isteklerini dinlemeye devam ediyor. Yoğun programlarından fırsat buldukça sanayi kuruluşlarını ziyaret edip yetkilileri ile görüşen Başkan Ciftçi, hedef ve hayallerini anlattığı sanayicilerle kenti birlikte yönetmek, ortak iş ve güç birliği yapma konusunda istişarelerde bulunuyor.

ÇİFTÇİ’DEN A PLUS’A ZİYARET

Başkan Çiftçi, GOSB’da üretim yapan ve Türkiye’nin ilk entegre tekstil yıkama fabrikası olan Acıbadem Sağlık Grubu iştiraki A Plus fabrikasını ziyaret etti. Firma yetkilileri ile bir süre sohbet eden ve Çayırova için yapmak istediği projeleri anlatan Başkan Çiftçi, birlikte öğle yemeği yediği firma yetkililerini refakatinde tesisleri gezip bilgiler aldı. Son sistem teknoloji ile hizmet veren A Plus yetkilileri Başkan Çiftçi’ye memnuniyetini ifade edip ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

TOSB’DAN BAŞKAN ÇİFTÇİ’YE ZİYARET

Öte yandan TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye iade-i ziyarette bulundu.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, Bölge Müdürü Murat Demir ve Yönetim Kurulu Üyesi A. Naci Faydasıçok, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

Karşılıklı iş ve güç birliğinin ele alındığı ziyarette TOSB Başkanı Ömer Burhanoğlu ve beraberindekilere nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, TOSB’un Çayırova’nın bir markası ve değeri olduğunu, istihdama ve ekonomiye çok önemli katkılar sunduğunu söyledi. İlçe sınırlarındaki tüm sanayici, işadamı ve esnaflarla istihdam ve ortak proje konusunda iş ve güç birliği yapmak ve Çayırova’yı birlikte yönetmeyi arzu ettiklerine vurgulayan Başkan Çiftçi, ülkemizin lokomotifi olan sanayicilerle belirli aralıklarla bir araya gelerek Çayırova’ya değer katacak çalışmalar yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşme sonrası TOSB Başkanı Ömer Burhanoğlu, günün anısına Başkan Çiftçi’ye plaket takdim etti.