banner429
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’yı sanayicilerimizle birlikte yöneteceğiz

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, istihdama, üretime ve ekonomiye katkı sunan sanayicilerle Çayırova’yı birlikte yönetmek ve kente değer katacak çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.

Çayırova'yı sanayicilerimizle birlikte yöneteceğiz

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:34

Çayırova’yı daha yaşanabilir, huzurlu ve marka bir şehir haline getirmek için istişareye önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki sanayici ve işadamlarını ziyaret ederek, görüş, öneri ve isteklerini dinlemeye devam ediyor. Yoğun programlarından fırsat buldukça sanayi kuruluşlarını ziyaret edip yetkilileri ile görüşen Başkan Ciftçi, hedef ve hayallerini anlattığı sanayicilerle kenti birlikte yönetmek, ortak iş ve güç birliği yapma konusunda istişarelerde bulunuyor. 

ÇİFTÇİ’DEN A PLUS’A ZİYARET

Başkan Çiftçi, GOSB’da üretim yapan ve Türkiye’nin ilk entegre tekstil yıkama fabrikası olan Acıbadem Sağlık Grubu iştiraki A Plus fabrikasını ziyaret etti. Firma yetkilileri ile bir süre sohbet eden ve Çayırova için yapmak istediği projeleri anlatan Başkan Çiftçi, birlikte öğle yemeği yediği firma yetkililerini refakatinde tesisleri gezip bilgiler aldı. Son sistem teknoloji ile hizmet veren A Plus yetkilileri Başkan Çiftçi’ye memnuniyetini ifade edip ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

TOSB’DAN BAŞKAN ÇİFTÇİ’YE ZİYARET

Öte yandan TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye iade-i ziyarette bulundu.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, Bölge Müdürü Murat Demir ve Yönetim Kurulu Üyesi A. Naci Faydasıçok, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

Karşılıklı iş ve güç birliğinin ele alındığı ziyarette TOSB Başkanı Ömer Burhanoğlu ve beraberindekilere nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, TOSB’un Çayırova’nın bir markası ve değeri olduğunu, istihdama ve ekonomiye çok önemli katkılar sunduğunu söyledi. İlçe sınırlarındaki tüm sanayici, işadamı ve esnaflarla istihdam ve ortak proje konusunda iş ve güç birliği yapmak ve Çayırova’yı birlikte yönetmeyi arzu ettiklerine vurgulayan Başkan Çiftçi, ülkemizin lokomotifi olan sanayicilerle belirli aralıklarla bir araya gelerek Çayırova’ya değer katacak çalışmalar yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşme sonrası TOSB  Başkanı Ömer Burhanoğlu, günün anısına Başkan Çiftçi’ye plaket takdim etti.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
SanayiBeediye Başkanıçayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bıyık: ‘Daha temiz bir Darıca inşa edeceğiz’ Bıyık: ‘Daha temiz bir Darıca inşa edeceğiz’
Meclis kararları oy birliği ile alındı Meclis kararları oy birliği ile alındı
Başkan Bıyık Zabıta Haftasını Kutladı Başkan Bıyık Zabıta Haftasını Kutladı
Başkan Şayir, muhtarlarla bir araya geldi Başkan Şayir, muhtarlarla bir araya geldi
İlk can suyu Başkan Bıyık’tan İlk can suyu Başkan Bıyık’tan
Dilovası’nda çifte bayram yaşandı Dilovası’nda çifte bayram yaşandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Bıyık: ‘Daha temiz bir Darıca inşa edeceğiz’
Darıca Belediyesi, çöp toplama konusunu yeni dönemde kendi öz kaynaklarıyla daha modern ve kaliteli yapmak...

Haberi Oku