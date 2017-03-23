Cengiz Yaviloğlu Gebze’ye geliyor









16 Nisan’da yapılacak olan referandum ile alakalı kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarına MÜSİAD Gebze ve Genç MÜSİAD Gebze’de dahil olarak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iş dünyasına ki etkilerini konu alan konferans düzenleme kararı aldı.





Hemen her alanda ülkenin başlıca gündem maddesi olan Cumhurbaşkanlığı sistemi’nin “iş dünyasında ki etkilerinin” ele alınacağı bir programa imza atmayı planlayan MÜSİAD Gebze ve Genç MÜSİAD Gebze, Maliye Bakanı Yarcımcısı DR. Cengiz Yaviloğlu'nun anlatımıyla 27 Mart (Pazartesi) Saat 16:00’de konferans düzenliyor.





MALKOÇ: “KAYITSIZ KALAMAZDIK”

Gebze Kültür Merkezi’nde yapılacak olan konferansa Gebze bölgesinde yaşayan tüm iş dünyasını davet eden Genç MÜSİAD Gebze Yönetim Kurulu Başkanı Enes Malkoç, “Ülke için bu kadar önemli bir konuya kayıtsız kalamazdık. Biz de üzerimize düşen görevi üstlenerek yeni sistemin iş dünyasında ki Maliye Bakanı Yarcımcımız DR. Cengiz Yaviloğlu'nun anlatımı ile konferans düzenlemeye karar verdik. 16 Nisan ülkemizin dönüm noktalarından biridir. Herkes vereceği karar da özgürdür lakin biz doğru bilgiler ile vatandaşları bilinçlendirmek ile mükellefiz. Tüm iş dünyasını konferansımıza davet ediyorum” şeklinde konuştu.





YILDIRIM: “SIRADAN BİR KONFERANS DEĞİL”

Konferansın gerekliliği üzerinde duran MÜSİAD Gebze Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Yıldırım ise, “bu konferansın işi dünyası için oldukça önemli olduğuna ve ticaret ile uğraşan yada uğraşmayı düşünen herkesin katılması gerektiğine inanıyorum. Bu sıradan bir konferans değil ülke geleceğine ışık tutacak bir kararın detaylarının anlatılacağı bir konferans olacaktır” dedi.