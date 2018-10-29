Çerkezköy satılık daire fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar…

Yaklaşık olarak 146 bin nüfusu sahip olan Çerkezköy, bu rakam ile Tekirdağ’ın en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor. Çorlu yolu ile Çerkezköy- Saray- Vize- Kırklareli yollarının kavşak noktasında bulunan Çerkezköy ilçesi, İstanbul’a yakınlığı ile dikkat çekiyor. Önemli ihracat istasyonları arasında bulunan Çerkezköy istasyonu ve İstanbul gibi bir metropolle ilişkisini kuvvetlendiren TEM bağlantı yolu ve ilçenin öne çıkan özellikleri arasında gösterilebilir. Ulusal ve uluslararası birçok büyük sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Çerkezköy’ün, Avrupa pazarına yakın bir lokasyonda olması yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Çerkezköy’ün prim değeri yükseliyor!

Çerkezköy son yıllarda gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği yerler arasında geliyor. Yeni projelerin arttığı Çerkezköy’ün prim değeri yükseliyor. Farklı konut tiplerinin bulunduğu ilçede her bütçeye uygun ev bulmak mümkün. Peki, Çerkezköy satılık daire fiyatları ne kadar? İşte Çerkezköy’de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için önemli bilgiler…

Çerkezköy satılık daire fiyatları ne kadar?

Zingat.com Bölge Raporu 2018 Eylül ayı verilerine göre, Çerkezköy satılık konut piyasasında son bir ayda satılık konut fiyatları yüzde 0.77 artış gösterdi. Çerkezköy ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 1.387 TL oldu. Buna göre, 2018 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda Çerkezköy satılık ev fiyatı ortalama 100 metrekare için 104 bin 48 TL ile 173 bin 400 TL arasında değişirken, ortalama konut satış fiyatı 138 bin 731 TL olarak gösteriliyor.

Çerkezköy konut yatırım geri dönüş süresinde Tekirdağ’ı geride bıraktı!

Çerkezköy satılık evler kadar kiralık evler ve bölgedeki ortalama metrekare fiyatları gayrimenkul yatırımcılarının yakından takip ettiği konuların arasında yer alıyor. Diğer taraftan satın alınan bir konutun yatırım geri dönüş süresi de merak edilen başlıklardan! Tekirdağ konut yatırım geri dönüş süresi bir başka deyişle, amortisman süresi 21 yılken, Çerkezköy’de 20 yıl olarak hesaplanıyor.

Çerkezköy Fatih Mahallesi’nde satılık daire fiyatları ne kadar?

Fatih satılık konut piyasasında son bir ayda satılık konut fiyatları yüzde 0.66 artış gösterdi. Fatih Mahallesi’nde ortalama konut metrekare fiyatları 1.569 TL olurken, geri dönüş süresi 21 yıl olarak hesaplanıyor. 2018 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda Fatih’te satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 117 bin 681 TL ile 196 bin 100 TL arasında değişiyor.

Satılık daire alırken nelere dikkat edilmeli?

Satılık daire almadan önce ilk olarak bütçenizi belirmelisiniz. Bütçenizi belirledikten sonra kapsamlı bir araştırma yapmanız şart! Araştırmanın ardından lokasyona karar vermelisiniz. Çerkezköy’ün neresinde yatırım yapmak istiyorsunuz? Bölge güvenilir mi, yatırım için uygun mu? Bölgede yaşayanların sosyo-ekonomik durumu nedir? Tüm bu sorulara yanıt bulabilmeniz için Zingat Bölge Raporu’ndan faydalanabilirsiniz.