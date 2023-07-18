ÇESK, geleceğin yıldızlarını seçecek

Spor kenti Çayırova’da geleceğin yıldızları için seçme gerçekleştirilecek. Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişim için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifçi’nin atılım ve yatırımlarıyla, sporda bir marka haline gelen Çayırova Belediyesi, geleceğin yıldızlarını da yetiştiriyor. ÇESK bünyesinde 8 branşta 475 müsabık sporcu, turnuvalarda başarıdan başarıya koşarken, bu sporculara yeni isimler eklemek için seçmeler yapılacak. ÇESK, futbol ve basketbol branşlarında yeni sporcular keşfetmek için seçmelerin yapılacağını duyurdu.

FUTBOL SEÇMELERİ 20 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

ÇESK, futbol altyapı seçmeleri için de tarih verdi. Geleceğin futbol yıldızları arayan ÇESK, 20 Temmuz Perşembe günü saat 18.00’da 2006-2007 doğumlular, saat 19.00’da 2008-2009 doğumlular arasından seçme yapacak. 21 Temmuz Cuma günü ise 2010-2011 doğumlular arasında saat 18.00’de 2012-2013 doğumlular arasında saat 19.00’da seçme yapacak. Çayırova Kuştepe Stadı’nda yapılacak seçmeler için iletişim numarası 0544 383 52 56-0532 280 10 77 olarak duyuruldu.

BASKETBOLDA GELECEĞİN STARLARI ARANIYOR

2 yılda 2 şampiyonluk kazanarak ilçe spor tarihine adını altın harflerle kazıyan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, geleceğin yıldızları için harekete geçti. ÇESK, basketbolda altyapı seçmeleri gerçekleştirecek ve gelecekte Çayırova Belediyesi basketbol takımında boy gösterecek yetenekleri arıyor. Basketbol altyapı seçmeleri için iletişim numarası 0551 990 05 65 olarak duyuruldu.