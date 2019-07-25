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ÇESK’ten Başkan Çiftçi’ye ziyaret

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Başkanı Hasan Akan, beraberindeki başkan yardımcısı Muhsin Ateş ve yönetim kurulu üyeleri Bekir Bilgiç, Muhammed Nizamoğlu, Harun Yaşaroğlu , Metin Keskinoğlu ve Muhammet Güllüce ile birlikte Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi ziyaret etti.

ÇESK'ten Başkan Çiftçi'ye ziyaret

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:23

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette ÇESK Başkanı milli sporcu Hasan Akan, tüm branşlarda Çayırova’yı tanıtmak, milli takıma sporcu vermek ve sporu tüm bireylere sevdirmek için çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sporun ve sporcunun her zamanda yanında olacaklarını belirterek, Belediyemiz Eğitim Spor Kulübünün tüm branşlarda başarılı sporcular yetiştireceğine inancının tam olduğunu söyledi. Çayırova’nın marka bir şehir olması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, ÇESK Başkanı Hasan Akan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

 

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