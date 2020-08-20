Çevrede atık bırakan firmaya ceza!

Otoyol kenarına dökülen sanayi atıkları İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilerek Dilovası Belediyesi’ne haber verildi. Belediye ekipleri atıklar üzerinde incelemelerde bulundu ve hangi firma tarafından atıldığını tespit etti. Firmaya, Kocaeli Valiliği’ne bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 265 bin lira para cezası kesildi.Daha sonra atık zararsız bir şekilde bertaraf edilmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince İZAYDAŞ tesislerine gönderildi.

ŞAYİR: ÇEVRE KONUSUNDA TAVİZ YOK!

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ve çevre konusunda sıfır tavizle hareket ettiklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bu konuda oldukça hassasız. Burası büyük bir sanayi şehri ve herkes çevre için gerekli duyarlılığı göstermek zorunda. Burada yaşayan 50 bini aşkın Dilovalı için biz 7 gün 24 saat teyakkuz halinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



