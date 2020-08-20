banner490
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çevrede atık bırakan firmaya ceza!

Dilovası’nda çevre koruma önlemleri kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu kenarına dökülen sanayi atıklarına anında müdahale edildi. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çevre konusunda hassas olduklarını ve kimsenin çevreyi kirletmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Çevrede atık bırakan firmaya ceza!

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:26

Otoyol kenarına dökülen sanayi atıkları İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilerek Dilovası Belediyesi’ne haber verildi. Belediye ekipleri atıklar üzerinde incelemelerde bulundu ve hangi firma tarafından atıldığını tespit etti. Firmaya, Kocaeli Valiliği’ne bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 265 bin lira para cezası kesildi.Daha sonra atık zararsız bir şekilde bertaraf edilmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince İZAYDAŞ tesislerine gönderildi.  

ŞAYİR: ÇEVRE KONUSUNDA TAVİZ YOK! 
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ve çevre konusunda sıfır tavizle hareket ettiklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bu konuda oldukça hassasız. Burası büyük bir sanayi şehri ve herkes çevre için gerekli duyarlılığı göstermek zorunda. Burada yaşayan 50 bini aşkın Dilovalı için biz 7 gün 24 saat teyakkuz halinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi yenileniyor 30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi yenileniyor
Özel öğrencilerin pedal kardeşliği Özel öğrencilerin pedal kardeşliği
Umuttepe otoparkı yenileniyor Umuttepe otoparkı yenileniyor
İl Sağlık Müdürü, saldırıyı kınadı İl Sağlık Müdürü, saldırıyı kınadı
Kandıra'da denize giren 2 kişi yaşamını yitirdi Kandıra'da denize giren 2 kişi yaşamını yitirdi
Hasta yakını, başhekimi darp etti Hasta yakını, başhekimi darp etti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi yenileniyor
Darıca'da sosyal tesislerde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Darıca sahili ve Bayramoğlu’nda...

Haberi Oku