"CHP’li Çiler TBMM Gebze İl Olmalı Dedi

CHP’li Çiler TBMM Genel Kurulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı. Çiler konuşmasında; “Cumhuriyetin 100'üncü yılını içtenlikle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, en büyük bayram kutlu olsun” dedi.

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. yılında 100 il çıkışını hatırlatan Çiler, “Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk kez dile getirdiği, yeni yüzyılda yüz yıl olacaksa sanayinin devleştiği, farklı kültürlerin birleştiği, teknolojinin vücut bulduğu yer Gebze il olmayı en çok hak eden bölgedir. Neden? 10 tane organize sanayi bölgesi, 10 tane limanı, 4 tane teknoloji geliştirme bölgesi, 18 tasarım merkezi, 124 banka şubesi, 65 ilin toplamından fazla ihracat yapan, 70 ilin toplamı kadar vergi ödeyen, aynı zamanda günlük nüfusu 1,5 milyon olan, yerleşik nüfusu 900 bin olan bir yer ve Türkiye'de örneği olmayan yani yerleşik nüfustan çok çalışanı olduğu bir bölge” diyerek Gebze’nin il olması gerektiğini vurguladı."



