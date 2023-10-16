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CHP’li Çiler: Yerel Yönetimler Çalıştayımızı Tamamladık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu Yerel Yönetimler Çalıştayı için Kocaeli’ye geldi. Marmara Bölgesi Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Parti Yöneticileri ile bir aray gelen Kılıçdaroğlu yerel seçimlerin startını verdi. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, verimli bir çalıştay gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yerel Seçimler için çalışmalarımıza başlıyoruz” dedi.

CHP'li Çiler: Yerel Yönetimler Çalıştayımızı Tamamladık

16 Ekim 2023 Pazartesi 14:16

Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Çalıştayı’nı Kocaeli’de gerçekleştirildiğini belirten Nail Çiler, “Genel Başkanımız, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Belediye Başkanlarımız, Milletvekillerimiz ve Partimiz ile birlikte Marmara Bölgesi yerel yönetimler çalıştayımızı gerçekleştirdik. Kocaeli’de bu çalışmayı yapmamız CHP olarak Kocaeli’ye ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Burada çok kıymetli görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki yerel seçimler ile ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Kocaeli’nin hak ettiği değeri alması için yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İnanıyorum ki; yerel seçimlerde Kocaeli’ni hak ettiği değere ulaştıracağız” diye konuştu.

Kocaeli’nin istihdama katkısı, ekonomiye katkısı ile Türkiye’nin en önde gelen kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Çiler, “Kocaeli istihdama katkısı bakımından, ekonomiye katkısı bakımından Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri. Ancak buna rağmen hak ettiği değeri göremiyor. Hedefimiz yerel seçimlerde hem büyükşehirde hem de ilçe belediyelerinden büyük bir başarı yakalayarak Kocaeli ve ilçelerine hak ettiği değere ulaştırmak” dedi.

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