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Çift kaydıraklı aquapark hizmete girdi

Kocaeli'de sosyal donatı ve spor projeleriyle çocuk ve gençlerin aktivite alanlarını genişleten Büyükşehir Belediyesi, Değirmendere-Halıdere arası sahil alanında inşa ettiği çift kaydıraklı aquaparkı hizmete açtı.

Çift kaydıraklı aquapark hizmete girdi

01 Temmuz 2023 Cumartesi 12:55

Değirmendere-Halıdere arası sahil alanı projesi içinde yer alan aquaparkta 2 spiral kaydıraklı aquapark, düşme havuzu ve sprey action su oyun parkı bulunuyor. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek tesiste çocuk ve gençler, hem güvenli hem de sağlık koşullarına uygun bir şekilde vakit geçiriyor.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla faaliyete geçen aquapark, çocuk ve gençler için yeni eğlence alanı haline geldi. Serinlemek ve eğlenmek için aquaparka gelen çocuklar keyifli vakit geçirirken, aileler de verilen bu hizmetten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

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