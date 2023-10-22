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Çiftçi, 4,5 yılını anlatacak

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri, kamuoyuna duyuracak.

Çiftçi, 4,5 yılını anlatacak

22 Ekim 2023 Pazar 12:55

‘Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz’ sloganıyla göreve geldiği günden bu yana Çayırova’nın yarınları için birçok hizmet ve eseri hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 4,5 yılda ilçeye kazandırdığı projeleri tanıtacak.

 

ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

23 Ekim Pazartesi günü saat 11.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek programda, Başkan Çiftçi görev süresi boyunca Çayırova’da yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaşacak. Çayırova protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK’lar, kent kamuoyu ve gazetecilerin davet edildiği toplantıya katılımın yoğun olması bekleniyor.

 

BAŞKAN ÇİFTÇİ’DEN DAVET

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Görev süremiz boyunca ilçemize kazandırdığımız hizmet ve eserleri tanıtacağımız toplantıya tüm halkımız davetlidir” dedi.

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