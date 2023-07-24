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Çiftçi, ‘’Çayırova’nın geleceği için çalışıyoruz’’

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni dönemde ilçeye kazandırdığı projeleri, Çayırovalılara gezdirmeye devam ediyor. Proje turunda konuşan Başkan Çiftçi, ‘’Çayırova’nın geleceği için birçok alanda çalışma yaptık’’ dedi.

Çiftçi, ‘'Çayırova'nın geleceği için çalışıyoruz''

24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:48

 Yeni vizyon, yeni Çayırova anlayışıyla ilçenin geleceğine büyük katkılar sağlayacak eserleri ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifçti’nin, ilçe sakinlerine yönelik gerçekleştirdiği proje turu devam ediyor. Çayırova’da tamamlanan ve yapımı devam eden eserleri, ilçede yaşayan vatandaşlara tanıtan Başkan Çiftçi, bugün de Çayırovalılarla proje turunda bir araya geldi. Tur gezisine katılım yoğun olurken, Başkan Çiftçi, proje tanıtım turuna katılan hemşehirlilerine, Çayırova’ya yeni bir kimlik kazandıracak eserleri bizzat kendisi tanıttı.


‘’ÇAYIROVA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM’’
Tura katılan Çayırovalılar, ilçeye kazandırılan ve yapımına devam eden eserlerden çok memnun olduklarını dile getirirken, bu çalışmaları hayata geçiren Başkan Çiftçi ve ekibine teşekkürlerini ilettiler. Başkan Çiftçi ise, tüm eserlerde Çayırovalıların imzası olduğunu dile getirerek, ‘’Çayırova’nın geleceği için birçok alanda çalıştık. Çayırova’mız için de çalışmaya devam edeceğiz. Çayırova’da yaşıyorum ve Çayırova’da yaşamaya devam edeceğim. Allah bize bu ilçeye hizmet etme fırsatı verdi. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum’’ diye konuştu.


‘’KISA SÜREDE TAMAMLADIK’’
Proje turunda Şekerpınar Bilgi Evi ve sağlık ocağı hakkında tura katılan vatandaşlara bilgi veren Başkan Çiftçi, ‘’Mahalle sakinlerimizin talebi üzerine sağlık ocağı ve bilgi evi inşaatını kısa sürede tamamladık. Çevre düzenlemesini yapıp, kısa süre içinde vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Burası kısa süre içinde ilçe sakinlerimize hizmet verecek’’ açıklamasında bulundu.
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