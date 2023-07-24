Çiftçi, ‘’Çayırova’nın geleceği için çalışıyoruz’’

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni dönemde ilçeye kazandırdığı projeleri, Çayırovalılara gezdirmeye devam ediyor. Proje turunda konuşan Başkan Çiftçi, ‘’Çayırova’nın geleceği için birçok alanda çalışma yaptık’’ dedi.