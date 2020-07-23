Çiftçi,” Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz”

Çocukların yaz döneminde zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri, kişisel bilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla açılan ve 5 hafta süren yaz okullarının kapanışı dolayısı ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünde bir program düzenlendi. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe, maske ve diğer önlemlerin alındığı programda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi bir selamlama konuşması yaptı. Uzun bir aradan sonra çocuklarla yeniden bir arada olmaktan son derece memnun ve mutlu olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Çiftçi,” 5 hafta süren programda çocuklarımız birçok etkinlik gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 öğrencimiz katıldı. Yavrularımız zamanlarını en iyi bir şekilde değerlendirdi. En büyük yatırım çocuklara ve geleceğe, eğitime yapılan yatırımdır. Çocuklarımızın her zaman yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de çocuklarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz ”ifadelerini kullandı.