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Çiftçi,” Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz”

Yaz okullarının kapanış programında konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Geleceğe hazırladığımız çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. En büyük yatırım çocuklarımıza, geleceğe ve eğitime yapılan yatırımdır. ”dedi.

Çiftçi,” Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz”

23 Temmuz 2020 Perşembe 15:50

Çocukların yaz döneminde zamanlarını  verimli bir şekilde değerlendirmeleri, kişisel bilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla açılan ve 5 hafta süren yaz okullarının kapanışı dolayısı ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünde bir program düzenlendi. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe, maske ve diğer önlemlerin alındığı programda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi bir selamlama konuşması yaptı. Uzun bir aradan sonra çocuklarla yeniden bir arada olmaktan son derece memnun ve mutlu olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Çiftçi,” 5 hafta süren programda çocuklarımız birçok etkinlik gerçekleştirdi.  Yaklaşık 500 öğrencimiz katıldı. Yavrularımız zamanlarını en iyi bir şekilde değerlendirdi. En büyük yatırım çocuklara ve geleceğe, eğitime yapılan yatırımdır. Çocuklarımızın her zaman yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de çocuklarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz ”ifadelerini kullandı.
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