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Çiftçi,” Daha güzel bir Çayırova için gece gündüz çalışıyoruz”

İnönü Mahallesi’nde düzenlenen danışma meclisinde konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha güzel bir Çayırova için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Çiftçi,” Daha güzel bir Çayırova için gece gündüz çalışıyoruz”

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:17

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle danışma meclisi toplantılarında vatandaşları yerinde dinlemeye devam ediyor. Çiftçi, seçim beyannamesinde söz verdiği mahalle danışma meclisi toplantısının 4.sünü İnönü Mahallesi’nde düzenledi. Abdal Musa Parkı yanında gerçekleşen programa AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova tarihinde ilk defa belediye yönetimi olarak hesap vermek ve sizleri dinlemek amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, “ Amacımız sizleri yakinen dinlemek ve sizlerle belediyeyi ve ilçemizi birlikte yönetmek. Daha güzel bir Çayırova için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlerin bize sunacağı fikirleri ve eleştirileri dinlemek için buradayız. Geçmişte yaptığımız hizmetleri daha da güzelleştirerek, sizlerin hizmetlerden daha aktif bir şekilde faydalanmanız için rotamızı revize ettik ve önümüzdeki yıllarda sizlere daha güzel hizmet ederek yola devam edeceğiz.” dedi

Selamlama konuşmasının ardından sözü vatandaşlara veren Çiftçi, vatandaşların sorularını tek tek cevapladı. Mahalle sakinlerinin ulaşım, eğitim, sağlık gibi sorularını da cevaplayan Başkan Çiftçi, sorunları istişare ederek çözeceklerini kaydetti.

Mahalle halkının okulla ilgili sorusuna Başkan Çiftçi,” Okulun ihalesi yapıldı. Yer teslimi gerçekleştirildi. Birkaç güne kadar hafriyata başlanıp, okul inşaatı resmen start alacak. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde cevap verdi.


 

 

 

 

 

 

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