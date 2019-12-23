Çiftçi ’den mimar ve mühendislere ziyaret

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe halklı ile iç içe olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, esnaflar ve sanayicilerle sürekli bir araya gelen Başkan Çiftçi, meslektaşlarını da ziyaret ederek, görüş, öneri ve taleplerini dinliyor. İlçede bulunan mimar ve mühendisleri belirli bir program dahilinde ofislerinde ziyaret eden Başkan Çiftçi, daha güzel, yaşanabilir ve mutlu bir şehir inşa etmek için fikir ve önerilerini dinlediği mimar ve mühendislerle istişarelerde bulunuyor.

Çayırova’yı, ilçe halkı ile birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirten Başkan Çiftçi,” Gönül belediyeciliği döneminde halkımızla her zaman iç içe olmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi halkımıza danışarak yapıyoruz. Görev süremiz boyunca dolu dolu hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetin en iyisine layık olan Çayırova’lı hemşehrilerimizin mutluluğu için canla başla çalışıyoruz .”dedi.









