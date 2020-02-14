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Çiftçi esnafları dinledi

Özgürlük Mahallesi esnafı ile kahvaltıda bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, öneri, şikâyet ve talepleri de dinledi.

Çiftçi esnafları dinledi

14 Şubat 2020 Cuma 13:39

Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban ile mahalle esnaflarının hazır bulunduğu kahvaltı sonrası bir konuşma yapan Çavırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’yı ilçe halkı ile birlikte yönettikleri söyledi.

Çayırova’nın nüfusunun sürekli artış gösterdiğini ve son nüfus sayımına göre ilçede 134 bin kişinin yaşadığını ifade eden Başkan Çiftçi, planlamaları geleceğe göre yaptıklarını söyledi.

Hastane yerini daha merkezi ve her mahalleden kolay ulaşılabilecek bir yere getirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, inşaatın bir an önce başlaması için süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.

Esnaflarla yüz yüze görüşmeler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini anlatan Çiftçi, “Sizlerle dertleşmek ve hasbihal etmek için bir aradayız. Bu toplantıların daha faydalı olacağına inanıyorum. Esnaflarımızla belirli zaman diliminde buluşmaya devam edeceğiz. Sizlerin görüş, öneri ve talepleri bizim için çok önemli ve değerli” diye konuştu.

Göreve geldiklerinden bu yana tasarruf yaptıklarını, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde halkın hizmetinde kullandıklarını belirten Çiftçi, seçim beyannamesinde söz verdikleri projeleri hayata geçirmek için hazırlıkların devam ettiğini, kent meydanı projesinde birinci etapta hak sahipleri ile uzlaştıklarını, proje çizimleri sonrası vatandaşların onayının ardından ilk kazmayı vuracaklarını söyledi.

İlçenin gelecek nüfusunun 400-450 bin olarak öngörüldüğünü belirten Başkan Çiftçi, gelecekte okul ve kamu binası ihtiyacı için Çayırova’daki hazine arazilerinin bu alanlarda değerlendirilmesi ve tahsis edilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve geleceğe göre planlar yaptıklarını sözlerine ekledi.

 

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